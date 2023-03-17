На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет обороне действия.

На полигонах Беларуси продолжается подготовка российских оккупационных войск, сообщает Генштаб ВСУ на свои странице в Facebook.

"На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, формирование наступательных группировок врага не выявлено. На полигонах Республики Беларусь продолжается подготовка подразделений российских оккупационных войск", - говорится в сообщении.

В течение суток враг совершил обстрелы районов 4-х населенных пунктов Черниговской области, 7-ми на Сумщине, а также более 20 районов населенных пунктов на Харьковщине.

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Тем временем на Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Гряниковка, Кременная, Кузьмино, Верхнекаменское и Спорное. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов двухлетняя, Гряниковка, крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка - Луганской и Спорное и Раздолевка в Донецкой области.

В Генштабе также отмечают, что на Бахмутском направлении враг не оставляет попыток штурмовать город Бахмут. Отражены многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Бахмут, Ивановское и Григоровка. Вражеским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов вблизи линии соприкосновения.

Тем временем на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка. На указанном участке фронта За прошедшие сутки больше всего атак враг совершил в районе Марьинки – 12. Все - отбито.

Вражеские обстрелы подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Авдеевка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет обороне действия.

Война в Украине - актуальные данные о наступлении РФ

Россияне сосредотачивают все усилия на захвате Донбасса. По подсчету Запада, в феврале РФ ценой тысяч жизней своих солдат удалось оккупировать менее 0,04% территории.

По мнению аналитиков Института изучения войны, Россия сокращает темпы операций по всей линии фронта, в том числе и в Луганской области, где бойцам ВСУ удалось провести успешную контратаку.

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