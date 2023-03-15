На Купянском и Лиманском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону украинских войск.

Украинские военные отбили атаки противника на Бахмутском, Купянском, Лиманском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

"Российская Федерация не отказывается от своих намерений относительно оккупации Украины, продолжает наступательные действия, не считаясь с потерями. Основные усилия противник сосредотачивает на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях", - говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00.

В частности, на Купянском и Лиманском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону украинских войск. Так, враг вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Белогоровка и Спорное.

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На Бахмутском направлении российские оккупанты продолжают штурмовать город Бахмут, а украинские защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка и Богдановка.

По данным Генштаба, на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Степное, Каменка, Северное, Марьинка и Угледар.

Кроме того, на Запорожском и Херсонском направлениях противник сейчас ведет оборонные действия.

Война в Украине - актуальные новости

Как писал УНИАН, авиация Сил обороны Украины за 15 марта нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск. Также украинские воины сбили вражеский самолет Су-25.

Сообщалось, что на войне погиб доброволец из Тернопольской области, установивший несколько рекордов Украины.