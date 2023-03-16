Россияне готовятся к возобновлению наступления на Угледар.

Российские войска продолжают штурмовать Бахмут и готовятся к возобновлению наступления на Угледар.

"На Бахмутском направлении враг продолжает штурмовать город Бахмут. Наши защитники отразили атаки противника в районах Орехово-Васильевки, Бахмута, Ивановского и Григоровки", - говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00.

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Отмечается, что вражеским обстрелам подверглись ряд населенных пунктов Донецкой области, в частности, Бахмут, Майорск, Зализное и Нью-Йорк.

В Генштабе сообщили, что на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах Каменки, Авдеевки, Невельского и Марьинки.

Также враг продолжает подготовку к возобновлению наступления на Угледар, обстрелял, в частности, Авдеевку, Водяное, Невельское, Марьинку, и Угледар в Донецкой области.

В сообщении говорится, что на Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Гряниковка, Кременная, Кузьмино, Верхнекаменское и Спорное. "Обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области, а также Невское и Белогоровка - Луганской", - отмечают в Генштабе.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Также враг обстреливает районы населенных пунктов недалеко от линии соприкосновения, в частности, шести - в Запорожской области, а также 10 - Херсонской.

Также российские оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

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