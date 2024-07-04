Истребитель оккупантов Су-35С выпустил по мемориальному комплексу турбореактивную противокорабельную ракету типа Х-35.

Продолжается война в Украине, и командиру 159-го истребительного авиационного полка Западного военного округа вооруженных сил России, полковнику Ивану Панченко сообщено заочно о подозрении за уничтожение Национального музея Григория Сковороды на Харьковщине.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины. При этом отмечается, что он причастен к обстрелам гражданской инфраструктуры Украины. "С начала полномасштабной войны фигурант участвует в организации и проведении воздушных атак на гражданские объекты нашего государства. По данным следствия, в начале мая 2022 года Панченко отдал приказ на осуществление авиаудара по Национальному музею Григория Сковороды на Харьковщине", - отмечают в СБУ.

В сообщении сказано, что тогда оккупанты использовали многоцелевой истребитель Су-35С, который выпустил по мемориальному комплексу турбореактивную противокорабельную ракету типа Х-35.

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В СБУ отмечают, что в результате огневого поражения значительные повреждения получило здание музея, а его работник был тяжело ранен. По данным украинской спецслужбы, российский полковник продолжает командовать авиационными ударами по разным регионам Украины.

Следователи СБУ заочно сообщили Панченко о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, дача приказа о совершении таких действий, совершенного по предварительному сговору группой лиц.) Продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти и наказать российского военного преступника.

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Как сообщал УНИАН, 6 мая 2022 года российские войска обстреляли музей Григория Сковороды в селе Сковородиновка на Харьковщине, снаряд попал в крышу здания и помещение музея было фактически уничтожено. Тогда смотритель музея получил ранения.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал, что коллекция не пострадала, ее переместили заранее в безопасное место. Работница музея рассказала, что до победы скрипку Сковороды как и остальные уцелевшие артефакты из музея не увидит никто, их местоположение - военная тайна.

Она отметила, что часть экспонатов в эвакуации. Самое главное - аутентичные вещи, часы, скрипка, сундук мемориальные, которых нет ни в одном музее были спасены.

Тогдашний министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко отмечал, что уничтожение Россией музея украинского философа Григория Сковороды - это сознательная идеологическая акция. При этом рассказывал, что Сковородиновка находится удаленно от других поселков и объектов инфраструктуры, то есть фактически вокруг - только поля. Тогда сообщалось, что здание 18-го века, в котором Сковорода проводил последние годы, придется восстанавливать полностью.

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