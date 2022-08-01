Диктатор, который потерпел военное поражение, уже не считается таковым.

Если диктатор потерпел военное поражение, то ближайшее окружение сместит его с должности. Именно это ждет Путина, когда ВСУ освободят Херсон от российских оккупантов.

Таким мнением в интервью телеканалу "FreeДом" поделился российский оппозиционер Андрей Пионтковский.

"Вы знаете, это правило авторитарных государств и структур: диктатор, потерпевший военное поражение, он перестает быть диктатором. Его смещает собственное окружение. Во всех уголовных структурах военно-политического руководства России — а оно именно таковым и является, — [есть] золотое правило: опущенный пахан уже не пахан. Он уже частично пережил эту ситуацию. Фактически война Путина стратегически проиграна после провала его блицкрига и взятия Киева", — заявил Пионтковский.

Далее оппозиционер сообщил, что один такой "Херсон" состоялся. Здесь подразумевается поражение российских войск в Киевской области и последующее бегство. Тогда официальные лица из РФ называли отступление спланированным, мол, взятие столицы Украины не входило в планы России, а основной целью всегда было "освобождение Донбасса".

По словам Пионтковского, первое очевидное поражение кремлевской пропаганде удалось смягчить, а затем отвлечь внимание людей. Но второй раз это не сработает, и президента сместят.

Оппозиционер также упомянул о двух членах так называемой "элиты" РФ, которых можно назвать "большими фашистами, чем Путин". Речь о секретаре Совета Безопасности Российской Федерации Николае Патрушеве и предпринимателе, а также основном акционере банка "Россия" Юрии Ковальчуке. Как сообщил Пионтковский, эти люди толкали Путина на более жесткие сценарии, и если они придут к власти, то война в Украине пойдет по пути эскалации.

Напомним, в конце июля Владимир Зеленский озвучил критические сроки освобождения оккупированных территорий. По его словам, это нужно сделать в течение 3-6 недель.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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