Российские оккупанты пытаются восстановить разрушенные мосты на Херсонщине и строят понтоны, прикрываясь мирными жителями.
Об этом начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила в эфире информационного телемарафона.
"Они пытаются налаживать альтернативные варианты (транспортные пути - УНИАН), потому что без этого им будет совсем плохо. И все эти варианты, которые они используют, придерживаются своей тактики прикрытия живым щитом", - сказала она.
По словам Гуменюк, россияне в оккупированной части Херсонской области прикрываются мирным населением для возведения и тестирования разрушенных переправ.
"Они используют гражданское население и частные машины для того, чтобы окружить ими военных и технику. Прикрываясь мирным населением, местными жителями они пытаются испытать те понтоны и переправы, которые они обустраивают", - пояснила она.
Напомним, украинская армия в ночь на 27 июля нанесла точечные удары по Антоновском мосту, расположенного возле захваченного оккупантами Херсона. Мост был поврежден, и противник потерял транспорт и логистические пути.
Позже стало известно, что враги просто накрывают плитами поврежденные участки моста.
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