Одна из них — открыть новый фронт и оттянуть силы ВСУ от Николаева.

Есть три причины, по которым Россия устроила провокации на территории непризнанного Приднестровья. Одна из них — открыть новый фронт войны и оттянуть часть сил ВСУ от Николаева в Одесскую область.

Центр противодействия дезинформации при СНБО в официальном Telegram-канале подробно рассказал о каждой из причин провокаций.

ФСБ РФ хочет открыть дополнительный фронт на Одесчине. Вооруженным силам Украины придется отправить часть подразделений в регион, а это ослабит позиции в Николаеве, который сейчас готовится к потенциальному наступлению. Россия подготовила для Приднестровья белорусский сценарий: непризнанное государство будет поддерживать РФ без прямого вступления в войну.

Вторая причина — оправдание действий РФ в Украине. Россия обвинила в обстрелах Приднестровья ВСУ и будет продолжать рассказывать о необходимости "спасти своих" во время полномасштабного вторжения.

А третья причина — отвлечь внимание от Мариуполя. На снимках города недавно были найдены огромные братские могилы. Провокации позволяют "замести следы" военных преступлений и геноцида украинского народа.

Взрывы в Приднестровье: что известно

25 апреля произошли взрывы в здании "министерства госбезопасности" в Тирасполе, а на следующий день взорвали башню телетранслятора.

Украинская разведка опубликовала документ, свидетельствующий о причастности российских спецслужб к организации взрывов в Тирасполе.

В свою очередь президент Молдовы Майя Санду заявила, что эскалация в Приднестровье происходит из-за "провоенных" сил внутри региона, которые заинтересованы в дестабилизации безопасности.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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