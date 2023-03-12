За сутки, 11 марта, российские оккупанты 29 раз атаковали Херсонщину, выпустив по мирным населенным пунктам области 156 снарядов.

Сегодня утром, 12 марта, российские войска обстреляли жилой сектор в Белозеровке Херсонской области.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

По его словам, в результате обстрела одна девушка получила ранение. "Ей оперативно была оказана медицинская помощь. Спасибо врачам за их работу", - добавил чиновник.

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Война в Украине - ситуация на Херсонщине

Как сообщал УНИАН, за сутки, 11 марта, российские оккупанты 29 раз атаковали Херсонскую область, выпустив по мирным населенным пунктам области 156 снарядов. Враг обстреливает область из различных видов вооружения - минометов, РСЗО, артиллерии, танков и БПЛА.

В частности, армия РФ трижды обстреляла жилые кварталы Херсона. Вражеские снаряды попали в территорию коммунального предприятия, частные и многоквартирные дома. В результате обстрелов три человека погибли, еще трое - были ранены.

Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты нанесли 12 авиационных и 5 ракетных ударов по Украине. Один из обстрелов из РСЗО был нанесен по объекту гражданской инфраструктуры города Херсон.

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