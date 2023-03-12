Вероятность дальнейших ракетных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

За минувшие сутки противник нанес 12 авиационных и 5 ракетных ударов.

Об этом на странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ. "За прошедшие сутки противник нанес 12 авиационных и 5 ракетных ударов, два из которых - по городу Запорожье. Российские оккупанты применили ЗРК С-300 по объекту гражданской инфраструктуры. В результате чего разрушено одно здание. Потерь и раненых среди гражданского населения нет. Кроме того, враг совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Один из них - по объекту гражданской инфраструктуры города Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения: двое убитых и трое раненых", - говорится в сообщении.

В Генштабе также отметили, что вероятность дальнейших ракетных ударов по всей территории Украины остается достаточно высокой.

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Удар по Херсону

В субботу, 11 марта, армия РФ снова обстреляла Херсон, в результате чего погибли два человека, еще несколько получили ранения. Кроме того, из-за обстрела сгорело несколько легковых автомобилей.

При этом утром 11 марта стало известно, что ночью армия РФ 71 раз открыла огонь по Херсонской области. Город Херсон враг обстрелял четыре раза.

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