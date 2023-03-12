Враг пытается запугать людей и держать их в постоянном напряжении.

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать местное население на юге Украины. Мирные населенные пункты постоянно обстреливаются, а на оккупированных территориях у людей отбирают транспорт.

"Ситуация остается достаточно сложной именно из-за того, что враг продолжает обстреливать мирные населенные пункты, деоккупированное Правобережье в частности. Также продолжаются обстрелы время от времени с направления Кинбурнской косы по Днепробужскому лиману и общине, Очаковской общине", – заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По мнению Гуменюк, враг пытается терроризировать местных с помощью огневого поражения, чтобы держать их в постоянном напряжении. Она добавила, что на оккупированном Левобережье враг также продолжает террор местного населения, в частности отбирает у людей транспорт как водный, так и авто.

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"Снова мы уничтожили две лодки, которые они обустроили под диверсионно-разведывательные группы и пытались продвинуться в сторону островов в дельте Днепра. Мы продолжаем также отслеживать их активность в направлении этих островов, она довольно несистемная, а ситуативная. Когда они только чувствуют, что могут позволить себе какое-то движение, то пытаются продвигаться, но мы отрабатываем достаточно удачно", – сказала глава пресс-центра.

В частности, уничтожен склад с боекомплектом противника в районе временно оккупированного н. п. Олешки.

"Но враг вместе с нашей боевой работой продолжает минометный обстрел населенных пунктов Левобережья, чтобы запугать людей, чтобы выявлять лояльных к Украине и сторонников движения сопротивления среди местного населения, потому что они очень четко осознают, что наша результативная работа – это отклик такого сотрудничества с этим самым движением сопротивления. Поэтому они пытаются давить на местных, блокировать их перемещение, запрещая перемещение в течение дня, вводя продленные комендантские часы. И таким образом пытаются держать над ними контроль", – уточнила Гуменюк.

Ситуация на юге Украины

В течение последних суток российские захватчики нанесли более 10 авиаударов по Запорожью. Не обошлось и без ракетных атак. Враг бил из комплекса С-300.

На временно оккупированной территории Запорожской области российские захватчики продолжают имитировать наращивание сил. Центр нацсопротивления отмечает, что вокруг Мелитополя рассредоточивают лагеря для подготовки мобилизованных россиян.

Кроме того, не прекращаются обстрелы Херсона и области. 11 марта в результате очередной атаки оккупантов по Херсону погибли три человека.

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