Россияне вывели в море корабли с дюжиной "калибров".

Российские оккупанты вывели в Черное море корабли с 12 ракетами "Калибр".

Об этом сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

"Жалкие попытки продемонстрировать россиянами, что у них все хорошо. Вывели кучу кораблей, а на них всего 12 калибров. Картинка красивая, а толку с гулькин...",- прокомментировал действия оккупантов Ким.

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При этом, по состоянию на 13:36 воздушной тревоги в Украине не объявляли.

В то же время, представители украинских военных в эфире телемарафона отмечали, что россияне готовятся к массированному ракетному удару и накапливают ракеты. Речь может идти о 100 и больше ракет.

Предупреждение о новом ракетном ударе РФ по Украине

После массированной ракетной атаки России по Украине 23 ноября, в результате чего по всей стране были зафиксированы масштабные отключения электроэнергии, власти и эксперты предупредили, что РФ будет готовить новый удар. Об этом в своем обращении заявлял и президент Зеленский.

На подготовку к новому удару такой мощности, как 23 ноября, россиянам требуется от 7 до 14 дней, отметил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Россия с начала октября атакует объекты энергетики по всей Украине. Цель Кремля - заставить украинцев мерзнуть и подтолкнуть Киев к переговорам.

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