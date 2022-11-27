Он подчеркнул, что Силы обороны Украины готовятся к этому, а власть прорабатывает все сценарии, в том числе с партнерами.

Президент Владимир Зеленский прогнозирует, что следующая неделя может быть сложной, Россия готовит новые удары по Украине.

Террористы готовят новые удары, и пока у них есть ракеты – они не успокоятся, заявил президент заявил в своем вечернем видеообращении. Он призвал граждан помогать друг другу.

"Но наша способность помогать друг другу и заботиться о тех, кому сложнее всего, – о пожилых людях, о семьях с детьми, о тех, у кого война забрала дом и родных... – наша взаимопомощь является одним из элементов защиты от террора и нашей силой", - подчеркнул он.

Видео дня

Зеленский отметил, что следующая неделя может быть такой же сложной, как уходящая неделя.

"Наши силы обороны готовятся. Все государство готовится. Все сценарии прорабатываем, в том числе с партнерами", - сказал он.

"И должно быть готово наше с вами единство. Поэтому, пожалуйста, не оставляйте без помощи тех, кому можете помочь. Пожалуйста, на неделе учитывайте сигналы воздушной тревоги. Все вместе и, помогая друг другу, мы пройдем и этот вызов войны: эту зиму, это попытка России использовать холод против людей", - подчеркнул глава государства.

Массированные атаки по Украине

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Россия в очередной раз осуществила массированную ракетную атаку по Украине. По данным Нацполиции, жертвами ракетных обстрелов стали 10 человек, среди них двое детей. Еще 52 человека получили ранения.

Ударам подверглись жилые дома, ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях. ПВО уничтожила 5 беспилотников и 51 из почти 70 ракет, выпущенных российскими войсками.

Многие регионы остались без электро-, водо-, теплоснабжения и связи. Наихудшая ситуация сложилась в Киеве и Одесской области.

За повреждения энергетических объектов возник дефицит электроэнергии, в связи с этим в регионах введены аварийные отключения электроэнергии.

Утром сегодня, 27 ноября, в "Укрэнерго" сообщили, что дефицит электроэнергии в Украине удалось уменьшить до 20%, что уже позволяет энергетикам равномерно чередовать ограничения потребителей.

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