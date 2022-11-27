Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что следующая неделя может быть очень тяжелой для украинцев, поскольку Россия планирует новые теракты против объектов энергетики.
Как написал он в своем Телеграмм-канале, экстренные службы и органы власти прорабатывают различные сценарии. Проведено много тренировок, отработаны действия энергетиков и критической инфраструктуры, каждый знает, что должен делать.
"Мы готовимся. Готовятся военные. И мы призываем каждого дополнительно позаботиться о себе и своих семьях. Сделайте запас воды, еды длительного хранения, зарядите телефоны и пауэрбанки, узнайте, где ближайший "Пункт несокрушимости", — призвал он жителей Украины.
Как украинцам подготовиться к новым ударам РФ и блэкауту - список
- Запаситесь водой - как питьевой, так и технической
- Зарядите все устройства
- Купите радиоприемник на батарейках
- Запаситесь едой, которая не портится без холодильника
- Позаботьтесь об аптечке
- Сохраните тепло в доме и подготовьте приборы для его обогрева.
Россия атакует объекты энергетики Украины
Россия с начала октября атакует объекты энергетики по всей Украине. Цель Кремля - заставить украинцев мерзнуть и подтолкнуть Киев к переговорам.
23 ноября Россия вновь нанесла массированный ракетный удар по энергосистеме Украины. Запорожская АЭС перешла в режим полного блэкаута.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о том, что блэкаут начался по всей стране. В свою очередь, в ОП заявляли, что блэкаута еще не было.
24 ноября в Киеве остались без света 70% жилых домов. В ДТЭК "Киевские электросети" заявляли, что продолжают применять экстренные отключения в столице, но пообещали, что с 26 ноября они продлятся не более 5 часов.