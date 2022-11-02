Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях.

Российские оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях", - рассказали в вечерней сводке Генштаба.

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Кроме того, в сводке также говорится, что враг проводит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии соприкосновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

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В Генштабе уточнили результаты успешных действий украинских военных в Запорожской области за предыдущие дни: в больницы доставили около сотни тяжелораненых оккупантов.

Защитники Украины уничтожили за вчера еще 800 оккупантов. Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.11 ориентировочно составили: личного состава ‒ около 73 270 человек.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла по врагу 33 удара. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов и 6 других важных военных объектов противника.