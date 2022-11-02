Из-за периодической гибели коллаборантов и отказа от выполнения своих обязанностей противник проводит конкурсы на замещение вакантных должностей в органах оккупационной власти на временно занятой территории Запорожской области.

В Генштабе уточнили результаты успешных действий украинских военных в Запорожской области за предыдущие дни: в больницы доставили около сотни тяжелораненых оккупантов.

"По уточненной информации, в результате успешных действий подразделений Сил обороны в Запорожской области за предыдущие дни оккупанты доставили около 100 тяжелораненых в больницы в городах Токмак и Мелитополь", - рассказали в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 2 ноября.

Отмечается, что из-за периодической гибели коллаборантов и отказа от выполнения своих обязанностей противник проводит конкурсы на замещение вакантных должностей в органах оккупационной власти на временно занятой территории Запорожской области.

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Война в Украине: ситуация на фронте

Ранее, как писал УНИАН, в Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки россияне нанесли 7 ракетных и 47 авиационных ударов, совершили более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вражеским ударам подверглись районы более 25 населенных пунктов.

По данным аналитиков Института исследования войны (ISW), на Донбассе происходит усиление боевых действий. Войска РФ атакуют сразу на нескольких направлениях, вблизи Угледара они пытаются окружить подразделения ВСУ.