Российские оккупанты развернули дополнительный госпиталь в районе населенного пункта Заветное Желание Донецкой области.
Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке в среду, 2 ноября.
Сейчас этот госпиталь переполнен ранеными военнослужащими российских войск.
Также Генштаб отметил, что несмотря на официальное завершение мобилизации на территории РФ, повестки продолжают поступать мужчинам призывного возраста.
Война в Украине: потери РФ
Российские войска несмотря на превосходящую силу продолжают отмечать значительные потери на поле боя. Так, по данным Генштаба ВСУ с начала полномасштабной войны в Украине по состоянию на 1 ноября 2022 года ликвидировано уже 72470 российских оккупантов.
А вот в субботу, 29 октября, россияне испытали рекордных потерь на войне против Украины. По информации Генштаба, за одни сутки захватчики потеряли почти тысячу человек. Прежде всего - на Донецком и Лиманском направлениях.
Как сообщали в украинской разведке, российских военных госпиталях отказывают в лечении "добровольцам", которые пострадали на войне в Украине.
Накануне руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко назвал несколько причин резкого роста количества ликвидированных россиян в Украине.