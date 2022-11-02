Российские войска несут многочисленные потери в Украине.

Российские оккупанты развернули дополнительный госпиталь в районе населенного пункта Заветное Желание Донецкой области.

Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке в среду, 2 ноября.

Сейчас этот госпиталь переполнен ранеными военнослужащими российских войск.

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Также Генштаб отметил, что несмотря на официальное завершение мобилизации на территории РФ, повестки продолжают поступать мужчинам призывного возраста.

Война в Украине: потери РФ

Российские войска несмотря на превосходящую силу продолжают отмечать значительные потери на поле боя. Так, по данным Генштаба ВСУ с начала полномасштабной войны в Украине по состоянию на 1 ноября 2022 года ликвидировано уже 72470 российских оккупантов.

А вот в субботу, 29 октября, россияне испытали рекордных потерь на войне против Украины. По информации Генштаба, за одни сутки захватчики потеряли почти тысячу человек. Прежде всего - на Донецком и Лиманском направлениях.

Как сообщали в украинской разведке, российских военных госпиталях отказывают в лечении "добровольцам", которые пострадали на войне в Украине.

Накануне руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко назвал несколько причин резкого роста количества ликвидированных россиян в Украине.

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