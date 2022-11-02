Под поражение попали десятки районов сосредоточения вражеского вооружения и военной техники.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла по врагу 33 удара.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 33 удара. Под поражение попали 26 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 7 позиций зенитных ракетных комплексов противника. За прошедшие сутки украинские воины сбили вертолет, 2 БПЛА типа "Орлан -10", 6 ударных БПЛА "Шахед-136" и 2 - типа "Куб"", - говорится в сообщении.

Видео дня

Между тем, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки поразили 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов и 6 других важных военных объектов противника.

Потери России в Украине - свежие новости

2 ноября стало известно, что на юге наша авиация нанесла 8 ударов по скоплениях живой силы и техники противника, зенитно-ракетному комплексу и опорному пункту. Кроме того, наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили почти 160 огневых задач.

В частности, были ликвидированы три вражеских склада с боеприпасами, 25 противников, три реактивные системы залпового огня "Град", 11 единиц авто-бронетехники и зенитно-ракетный комплекс "Тор".

По состоянию на 1 ноября на украинской земле уже ликвидировали 72 470 захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: