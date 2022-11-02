Также враг потерял немало военной техники.

Защитники Украины мощно ударили по рашистам. Они уничтожили за вчера еще 800 оккупантов.

Прј это сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.11 ориентировочно составили: личного состава ‒ около 73 270 (+800 за минувшие сутки) лиц ликвидирован", - говорится в сообщении.

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Также уничтожена техника врага:

танков ‒ 2 714 (+16),

боевых бронированных машин - 5 525 (+24),

артиллерийских систем - 1 733 (+3),

РСЗО – 387 (+4),

средств ПВО - 198 (+1),

самолетов - 277 (+1),

вертолетов - 258 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 1438 (+23),

автомобильной техники и автоцистерн – 4 153 (+10).

Кроме того, с начала широкомасштабного вторжения в Украину ликвидировано 16 кораблей оккупанта.

Война в Украине: новые потери РФ

Как сообщал УНИАН, украинская ПВО сегодняшней ночью уничтожила 12 из 13-ти вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136", которыми враг атаковал Украину с восточного направления. Кроме этого в Генштабе рассказали, что российские оккупанты развернули дополнительный госпиталь на Донбассе, он переполнен ранеными.

Также стало известно о новых достижениях Сил обороны. Под поражение попали десятки районов сосредоточения вражеского вооружения и военной техники. Защитники Украины нанесли более 30 авиаударов по рашистах.

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