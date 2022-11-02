Защитники Украины мощно ударили по рашистам. Они уничтожили за вчера еще 800 оккупантов.
Прј это сообщил Генеральный штаб ВСУ.
"Общие боевые потери противника с 24.02 по 02.11 ориентировочно составили: личного состава ‒ около 73 270 (+800 за минувшие сутки) лиц ликвидирован", - говорится в сообщении.
Также уничтожена техника врага:
- танков ‒ 2 714 (+16),
- боевых бронированных машин - 5 525 (+24),
- артиллерийских систем - 1 733 (+3),
- РСЗО – 387 (+4),
- средств ПВО - 198 (+1),
- самолетов - 277 (+1),
- вертолетов - 258 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1438 (+23),
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 153 (+10).
Кроме того, с начала широкомасштабного вторжения в Украину ликвидировано 16 кораблей оккупанта.
Война в Украине: новые потери РФ
Как сообщал УНИАН, украинская ПВО сегодняшней ночью уничтожила 12 из 13-ти вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136", которыми враг атаковал Украину с восточного направления. Кроме этого в Генштабе рассказали, что российские оккупанты развернули дополнительный госпиталь на Донбассе, он переполнен ранеными.
Также стало известно о новых достижениях Сил обороны. Под поражение попали десятки районов сосредоточения вражеского вооружения и военной техники. Защитники Украины нанесли более 30 авиаударов по рашистах.