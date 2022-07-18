Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким пообещал заплатить 100 долларов тому, кто обнаружит и сдаст корректировщиков вражеских ударов по области.
Об этом Ким рассказал в своем видеообращении в Telegram.
По его словам, россияне через Telegram-каналы обещают анонимность украинцам, которые соглашаются становиться для оккупантов наводчиками.
"Они какие-то там копейки платят. Тысячу или полторы тысячи гривень. Обещают анонимность, но анонимности никакой нет. Мы их все равно потихоньку ловим", - рассказал Ким.
Он заявил, что для противодействия российской вербовке придумали идею с вознаграждением за корректировщиков.
"Я буду платить 100 долларов каждому, кто наведет на наводчика. Чтобы выявить реального человека, который наводит... Можно уже присматриваться к негодяям, которые помогают русским. Поэтому это будет оплачено. Ищите, ребята. Это касается Николаевской области", - отметил Ким.
Он добавил, что сейчас разрабатывают инструкцию, куда можно будет обращаться по выявлению вражеских агентов. Ким также подчеркнул, что такая инициатива не позволит людям сводить счета. Все будет проверено и задокументировано.
Отметим, российские оккупанты не прекращают обстрелы Николаевщины как из высокоточных ракет, так и из дальней артиллерии.
Ранее СБУ задержала корректировщиков недавних вражеских обстрелов по Николаевщине. Установлено, что злоумышленниками оказались жители Николаевщины, они передавали собранную информацию своему куратору через отработанные каналы закрытой связи.