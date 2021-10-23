Раненых защитников Украины транспортировали в медучреждение.

На Донбассе в результате вражеского огня двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группа "Восток" в Facebook.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности ОТУ "Восток".

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В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в медучреждение. Состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное.

Как сообщал УНИАН, за прошлые сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, еще один получил боевое травмирование. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние здоровья обоих удовлетворительное.

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Автор: Надя Пришляк