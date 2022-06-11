В Командовании призывают не поддаваться панике и провокациям.

В Одесской области враг осуществляет информационные вбросы относительно якобы вероятной биологической угрозы региону.

Об этом говорится в сообщении на странице Оперативного командования "Пивдень" в Facebook.

"В Одесской области враг продолжает информационный деструктив разнообразными вбросами и манипуляцией сознания гражданского населения относительно вероятной биологической угрозы региона то ли из-за распространения инфекционных болезней, то ли из-за провокаций военных с разрушением проблемных могильников", - отмечается в сообщении.

В Командовании призвали не поддаваться панике и провокациям, воспринимать информацию критично и взвешенно, доверять лишь достоверным официальным источникам и силам обороны.

"Враг пытается угрожать разрушением не только инфраструктуры, но и устойчивости несгибаемого народа", - добавили в ОК "Пивдень".

Ранее в Одесской ОВА рассказали, что российские оккупанты распространяют фейк о вспышке холеры в Одессе и Николаеве.