Обстрелу подверглась промышленная инфраструктура в Зеленодольской громаде.

Российские оккупанты обстреляли Криворожский район Днепропетровщины, предварительно речь идет о 13 раненых работниках предприятия.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Новый обстрел... Россияне ударили по Криворожскому району запрещенными кассетными снарядами из "Ураганов". Попали по промышленной инфраструктуре в Зеленодольской громаде. Предварительно, ранены 13 работников предприятия", - отметил он.

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Резниченко добавил, что в результате обстрела было повреждено административное здание.

Ситуация на Днепропетровщине

РФ с начала полномасштабной агрессии, которая стартовала рано утром 24 февраля, уже не раз обстреливала военные и гражданские объекты на Днепропетровщине, были жертвы, разрушения и пострадавшие.

В середине сентября россияне нанесли ракетного удара по Кривому Рогу семью крылатыми ракетами Х-22 с самолетов стратегической авиации. Враг попал по объектам критической и транспортной инфраструктуры города, в частности по одному из объектов гидротехнической инфраструктуры. Вследствие удара началось поднятие уровня воды в г. Ингулец, из-за чего ночью происходила эвакуация людей в двух районах города. Впоследствии водоснабжение Кривого Рога после атаки россиян стабилизировали.

Как сообщал УНИАН, вечером 28 сентября Резниченко сообщил, что оккупанты атаковали Криворожский район ракетами Х-59. Большинство ракет были уничтожены силами противовоздушной обороны. Однако одна из ракет попала в предприятие по переработке зерновых. Обошлось без жертв и пострадавших.

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