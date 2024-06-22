В то же время враг постоянно проводит восстановление своих подразделений.

Ситуация на Харьковщине в полной мере стабилизирована, Силы обороны проводят мероприятия по выбиванию противника с занимаемых позиций. Об этом рассказал в эфире "Еспресо" командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

"Может сложиться иллюзорное впечатление, что когда мы говорим о стабилизации ситуации, то не стоит помогать группировке войск Сил обороны, которая действует на Харьковщине. Люди должны понимать, что во время выбивания противника расходы на эту работу в боеприпасах и БПЛА растут. Поскольку для того, чтобы выбить противника с нашей территории, мы должны проводить интенсивные действия", - пояснил Федоренко

Военнослужащий отметил, что враг постоянно проводит восстановление своих подразделений на Харьковщине.

Видео дня

"В результате совместной работы мы можем преодолеть врага. Поскольку, несмотря на сплошные потери в живой силе и технике, противник имеет возможности их восстанавливать. Впрочем, всему свое время. Я верю в успех и то, что нам удастся выбить противника из Харьковской области", - добавил он.

Харьковская область - ситуация на фронте

Как отмечали в 3 ОШБр, российские войска на Харьковском направлении бесперебойно "лезут" в попытках прорваться через оборону украинских защитников.

Как пояснил командир 1-го штурмового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Владимир Фокин, в области россияне сейчас пытаются, несмотря ни на что, выйти к населенным пунктам Чернещина и Первомайское. По его словам, в случае успеха оккупанты улучшат свое техническое положение с дальнейшим продвижением в сторону населенного пункта Боровая и будут пытаться закрепиться по левому берегу реки Оскол.

Вас также могут заинтересовать новости: