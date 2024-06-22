Российская армия пытается вывести некоторые подразделения из района Волчанска Харьковской области.
Как это сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, причиной этого стала потеря их боеспособности. За прошедшие сутки и в течение сегодняшних враг не проводил наступательных действий на Харьковском направлении.
"Противник пытается выводить свои подразделения, которые в районах Волчанска, Тихого и Глубокого, из-за частичной потери боеспособности. Силы обороны надежно держат там оборону", - заявил Волошин.Видео дня
В то же время российские захватчики не оставляют попыток атаковать. В частности, они применяют авиацию и управляемые ракеты для ударов по городам и селам.
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Как ранее писал УНИАН, россияне попали в ловушку в Волчанске. Сейчас даже украинские военные не могут назвать точное количество оккупантов, которые оказались в окружении на заводе в городе.
"...Несколько дней назад звучали количество в 30-40 оккупантов. Затем 100-200, еще позже в СМИ начали говорить о 400-500 оккупантов. Они постоянно пытаются прорваться с завода. Впрочем, из-за того, что наши бойцы взяли под огневой контроль проходы с завода, им это не удается", - рассказал соучредитель DeepState Роман Погорелый.
Также УНИАН сообщал, что оккупантам не удалось развернуть на самом деле большой плацдарм в Волчанске. По словам военного эксперта Петра Черника, сейчас вражеский плацдарм составляет максимум 10 километров.