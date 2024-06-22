Россияне пытаются перегруппироваться, выводя подразделения, которые потеряли боеспособность.

Российская армия пытается вывести некоторые подразделения из района Волчанска Харьковской области.

Как это сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин, причиной этого стала потеря их боеспособности. За прошедшие сутки и в течение сегодняшних враг не проводил наступательных действий на Харьковском направлении.

"Противник пытается выводить свои подразделения, которые в районах Волчанска, Тихого и Глубокого, из-за частичной потери боеспособности. Силы обороны надежно держат там оборону", - заявил Волошин. Видео дня

В то же время российские захватчики не оставляют попыток атаковать. В частности, они применяют авиацию и управляемые ракеты для ударов по городам и селам.

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Как ранее писал УНИАН, россияне попали в ловушку в Волчанске. Сейчас даже украинские военные не могут назвать точное количество оккупантов, которые оказались в окружении на заводе в городе.

"...Несколько дней назад звучали количество в 30-40 оккупантов. Затем 100-200, еще позже в СМИ начали говорить о 400-500 оккупантов. Они постоянно пытаются прорваться с завода. Впрочем, из-за того, что наши бойцы взяли под огневой контроль проходы с завода, им это не удается", - рассказал соучредитель DeepState Роман Погорелый.

Также УНИАН сообщал, что оккупантам не удалось развернуть на самом деле большой плацдарм в Волчанске. По словам военного эксперта Петра Черника, сейчас вражеский плацдарм составляет максимум 10 километров.

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