Россияне могут согнать в одну точку 100 танков, но не способны наступать ими, утверждает аналитик.

Потери РФ среди офицеров среднего звена не позволяют противнику совершать наступательные действия большими соединениями.

Противники могут загнать в одну точку 100 танков, но наступать ими не способны, поделился военный эксперт Defence Express Иван Киричевский в комментарии Liga.net. По словам аналитика, враги формально могут перебросить куда-то соединение, которое имеет статус танкового полка, "но если бы они были способны наступать им на поле боя - нам были бы кранты".

По его словам, россияне не могут совершать наступательные действия большими соединениями, поскольку у них нет возможности координировать операции на поле боя. Киричевский подчеркнул, что украинские воины выбили кадровый косяк офицеров РФ среднего звена.

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"У них хватает командиров взводов и рот. Генералы, которые могут отдать команду, - их хоть стреляй, хоть сажай, - тоже находятся. А среднего звена - нет. Они могут организованно в атаку послать не более роты", - объяснил Киричевский.

Важные потери РФ на 21 июня 2024 - сегодня это стоит прочитать

Россияне уже длительное время пытаются наступать на ряде направлений в Украине, в частности, в начале мая активизировали наступательные действия в Харьковской области, захватили несколько приграничных населенных пунктов, но понесли серьезные потери и в живой силе, и в технике.

Стоит отметить, что общие потери РФ на 21 июня 2024 года в живой силе таковы - ликвидированы приблизительно 531 980 противников. Кроме того, Россия уже потеряла около 8 001 танка.

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