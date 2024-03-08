В небе над Одесской областью ликвидировали около 20 ударных беспилотников.

Российская армия снова нанесла массированный удар по Одесской области, произошло попадание в инфраструктурный объект.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины. "Опять ночная массированная дроновая атака по югу Украины. Три часа подразделения противовоздушной обороны отражали волны "Шахедов", которые заходили с разных направлений и сложно маневрировали, терроризируя мирных людей. Три десятка барражирующих снарядов типа Shahed-131/136 сбиты в нашей операционной зоне", - говорится в сообщении.

В частности, в небе Одесской области сбито 18 ударных дронов, Кировоградской - 8, по 2 - на Николаевщине и Херсонщине. "К сожалению, не удалось избежать попаданий. В Одесской области поврежден инфраструктурный объект, здания которого длительное время законсервированы. На открытой местности произошел пожар, который оперативно ликвидирован", - рассказали военные. По данным Сил обороны юга, информация о пострадавших пока не поступала.

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Напомним, в ночь на 8 марта российские оккупационные войска атаковали юг и восток Украины. По данным Воздушных сил ВСУ, враг применил зенитную управляемую ракету С-300, две Х-59 и 37 ударных БПЛА типа Shahed. Запускали дроны из района Балаклавы временно оккупированного Крыма.

В результате боевой работы защитники неба сбили всего 33 "Шахеда" в пределах Кировоградской, Одесской, Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. К отражению атаки были привлечены, в частности, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

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