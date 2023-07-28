Украинские защитники открывают огонь по таким "гостям".

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отмечает, что вчера Силы обороны Украины отбили очередную попытку захода вражеской диверсионно-разведывательной группы в Сумской области. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Демченко отметил, что по территории Харьковской, Сумской и Черниговской областей Россией продолжается осуществление обстрелов.

"Количество обстрелов за последнее время не уменьшается. И это достаточно большое количество ежедневно", - подчеркнул он.

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Кроме того, отметил спикер, враг продолжает использование диверсионно-разведывательных групп. Особенно это касается Сумского направления и частично - Харьковского.

"Вчера также наши Силы обороны отбили очередную попытку Запада ДРГ по Сумщине. По таким группам наши украинские защитники... сразу открывают огонь, как только их обнаруживают. И в дальнейшем они ни с чем отходят за пределы границы", - сказал Демченко.

Он пояснил, что основная задача таких ДРГ - это, в первую очередь, выявление расположения Сил обороны Украины и, в частности минирование местности.

Вражеские ДРГ в Украине

Как сообщал УНИАН, в конце мая ДРГ российских оккупантов попыталась зайти на территорию Украины в районе населенного пункта Зеленое в Харьковской области.

В начале июля российские диверсанты пытались пересечь границу Украины на Северском и Слобожанском направлениях.

21 июля командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что российские ДРГ предприняли попытки проникновения на украинскую территорию на приграничье Сумской и Черниговской областей.

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