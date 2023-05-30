В Харьковской области русская диверсионно-разведывательная группа безуспешно пыталась прорваться через государственную границу Украины.
Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
Отмечается, что на Северском и Слобожанском направлениях российские оккупанты продолжают сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.
"В эти сутки враг совершил неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области", - сообщили в Генштабе.
Противник также нанес авиационный удар в районе села Уды.
Кроме того, оккупанты совершили минометные и артиллерийские обстрелы двух населенных пунктов Черниговской области и трех - Сумской области.
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Как отмечается в материале Financial Times, ВСУ проводят серию точечных операций, чтобы рассеять внимание российский войск и сформировать нужное им поле боя перед контрнаступлением.
Издание пишет, что сейчас речь идет о "четырех смелых формирующих операциях". FT, в частности напомнило о дороновой атаке по Кремлю, операции "Русского Добровольческого корпуса" в Белгородской области, атаке морских дронов на российский разведывательный корабль в Черном море и атаке беспилотников в Московской области.