Это случилось в районе населенного пункта Зеленое.

В Харьковской области русская диверсионно-разведывательная группа безуспешно пыталась прорваться через государственную границу Украины.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что на Северском и Слобожанском направлениях российские оккупанты продолжают сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

Видео дня

"В эти сутки враг совершил неудачную попытку проникновения ДРГ через госграницу Украины в районе населенного пункта Зеленое Харьковской области", - сообщили в Генштабе.

Противник также нанес авиационный удар в районе села Уды.

Кроме того, оккупанты совершили минометные и артиллерийские обстрелы двух населенных пунктов Черниговской области и трех - Сумской области.

Война в Украине - последние новости

Как отмечается в материале Financial Times, ВСУ проводят серию точечных операций, чтобы рассеять внимание российский войск и сформировать нужное им поле боя перед контрнаступлением.

Издание пишет, что сейчас речь идет о "четырех смелых формирующих операциях". FT, в частности напомнило о дороновой атаке по Кремлю, операции "Русского Добровольческого корпуса" в Белгородской области, атаке морских дронов на российский разведывательный корабль в Черном море и атаке беспилотников в Московской области.

Вас также могут заинтересовать новости: