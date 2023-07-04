Им хорошо "насыпали" Силы обороны, и они с потерями отступили.

На Северском и Слобожанском направлениях противник за прошедшие сутки враг совершил неудачные попытки проникновения ДРГ через госграницу Украины. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины .

При этом отмечает, что враг понес потери и отступил.

В сообщении сказано, что враг для прикрытия отхода свои ДРГ применил ствольную и реактивную артиллерию.

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В Генштабе отмечают, что в течение текущих суток оккупанты совершили минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности, Карповичи, Михальчина Слобода Черниговской области; Середина-Буда, Волковка Сумской области и Одноробовка, Уды, Волчанск, Охримовка, Землянки Харьковской области.

ДРГ в Сумской области - что происходит на приграничье

Сегодня, 4 июля, оперативное командование "Север" проинформировало, что российские оккупанты совершили попытку проникновения на территорию Сумской области.

Поскольку Генштаб не уточняет, на каком именно участке госграницы пытались проникнуть ДРГ, то, вероятно, речь идет именно о Сумской области.

По информации командования "Север", вчера стало известно о гибели двух жителей пограничного населенного пункта и ранении еще одного в результате попытки проникновения врага на территорию нашего государства.

Продолжается расследование обстоятельств трагедии. В командовании в очередной раз призвали жителей приграничных территорий эвакуироваться из опасных районов и населенных пунктов, которые находятся в близости к врагу.

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