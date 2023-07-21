Речь идет о 24 отдельной гвардейской бригаде специального значения.

Российские захватчики перебросили в Брянскую область новый отряд диверсантов, которые должны выполнять задачи на территории Украины.

Об этом сообщают в Центре национального сопротивления. По их данным, в город Стародуб уже прибыл отряд 24-й отдельной гвардейской бригады специального значения из Читы. Эти военнослужащие заменят 22-ю отдельную бригаду спецназначения.

Отмечается, что перед ними поставлены задачи по проведению диверсионных действий на украинской территории. Также оккупанты должны противодействовать брянским партизанам.

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Российские ДРГ: последние новости

Сегодня командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что в Сумскую и Черниговскую области безуспешно пытались зайти российские диверсионно-разведывательные группы.

В начале июля росийские диверсанты пытались пересечь границу Украины на Северском и Слобожанском направлениях.

В конце мая ДРГ оккупантов также попыталась зайти на территорию Украины в районе населенного пункта Зеленое в Харьковской области.

В начале весны украинские военнослужащие уничтожили диверсионно-разведывательную группу, которые хотела пересечь Днепр на лодках.

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