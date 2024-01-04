Но для этого Украине нужна дальнейшая поддержка западных партнеров.

В 2024 году главным направлением военных усилий Украины, вероятно, станет Крым, тогда как линия фронта на материке почти не изменится. Об этом пишет The Economist по итогам интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Этот полуостров является жизненно важным путем обеспечения российских войск на юге Украины; его аннексия в 2014 году стала пропагандистским триумфом Путина. Успешные украинские атаки на Крым повредят возможностям России и смутят Путина", – пишет издание.

Авторы публикации отмечают, что до сих пор сторонники Украины на Западе исходили из того, что красноречивых заявлений Зеленского будет достаточно, чтобы заручиться военной и финансовой поддержкой. Однако теперь, на фоне остановки военной помощи США и финансовой поддержки ЕС, западным политикам пора самим взяться за объяснение того, почему Запад должен и дальше поддерживать Украину.

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The Economist отмечает, что те 61 миллиард долларов на помощь Украине, которые застряли в Конгрессе, составляют лишь 6,9% оборонного бюджета США. А расходы ЕС на Украину составляют мизерную долю ВВП его государств-членов. Тогда как цена сдерживания России-победительницы будет намного больше, чем цена поддержки украинской победы.

"Западные лидеры больше не могут оставить разговоры господину Зеленскому. Им нужно самим приводить аргументы для отправки наличных в Украину. И им нужно делать это уже сейчас", – отмечает издание.

Проблемы с западной поддержкой Украины

Как писал УНИАН, Конгресс США уже несколько месяцев не может принять новую программу военной помощи. Депутаты-трамписты поставили ультиматум Белому дому, согласно которому обустройство границы с Мексикой для них является обязательным условием для предоставления своего согласия на помощь Украине.

Одновременно с этим ЕС никак не может принять новую программу финансовой помощи Украине, без которой украинское государство просто не сможет профинансировать все бюджетные расходы.

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