Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на шести направлениях.

За прошедшие сутки, 4 января, на фронте между ВСУ и российскими захватчиками произошло 59 боевых столкновений

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на Купянском направлении Силы обороны отбили 4 атаки противника возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

В то же время на Бахмутском направлении враг совершил 4 безуспешных атаки в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать попытки врага окружить Авдеевку.

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"Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отразили 16 атак вблизи Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области", - добавили в ведомстве.

На Марьинском направлении ВСУ сдерживают оккупантов неподалеку Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Там отбили 7 атак. Еще 8 безуспешных атак врага произошло на Запорожском направлении в районе Работиного и северо-западнее Вербового.

"На Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 6 безуспешных штурмовых действий. В то же время, наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", - рассказали в Генштабе.

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Вчера командир роты ударных БПЛА 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко рассказал, что оккупантам на Бахмутском направлении важно вернуть все утраченные позиции, которые отбили ВСУ, и занять плацдарм для штурма временного оврага.

На Таврическом направлении российские оккупанты активизировались и увеличили количество своих снайперов. Кроме того, количество боестолкновений увеличилось почти вдвое.

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