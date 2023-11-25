Российские окупатели во время сегодняшней атаки дронов на Киев использовали "шахеды" черного цвета. В сети появились фото обломков этих дронов и пользователи предположили, что это именно тот новый иранский БПЛА с реактивным двигателем.
"Это не реактивный. Иран показал перспективную модель этого "Шахеда", неизвестно, в каком количестве их изготавливают и т.д., Какова будет судьба этого реактивного БПЛА", - сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
По его словам, захватчики постоянно модернизируют "шахеды". Возможно, они черный цвет использовали для того, чтобы усложнить работу украинской ПВО.
"Они и раньше совершенствовали те БПЛА, которые получили от Ирана, и те, что делают сами, используя определенные композитные материалы для светоотражающей поверхности. Сейчас мы видим, что использовали карбономатериал. Карбон является поглощающим материалом для радиолокационного сигнала, и черный цвет- понятно, почему", - добавил представитель.
Ночная атака БПЛА
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что этой ночью российские оккупанты выпустили по Украине рекордное количество ударных БПЛА "Shahed".
Около 40% из них был сбит мобильными огневыми группами.
Как сообщал УНИАН, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс находился в Киеве во время массированной атаки "шахедов" в ночь на 25 ноября.