Ринкевичс показал, как спускался в укрытие в ночь на субботу.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс находился в Киеве во время массированной атаки "шахедов" в ночь на 25 ноября.

Как отметил латвийский лидер в социальной сети X, ночью он спускался в укрытие, когда россияне атаковали украинскую столицу рекордным количеством дронов.

"25 ноября, 05:10 утра, Киев", – написал Ринкевичс, опубликовав фото из укрытия.

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Ночная атака дронов

Сегодня ночью, 25 ноября, оккупанты устроили очередную атаку дронов на Киев. В столице тревога длилась более 6 часов. Незначительные повреждения зафиксированы в Днепровском, Голосеевском и Печерском районах Киева.

Как сообщают воздушные силы, всего зафиксированы пуски около 75" шахедов " с двух направлений. Основное направление удара - Город Киев. В результате противовоздушного боя этой ночью силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожен 71 ударный БпЛА "Shahed-131/136". Подавляющее большинство-На Киевщине.

"Более 70" шахедов " в ночь на день памяти жертв Голодомора-геноцида. Сознательный террор. Именно в это время. Руководство России гордится тем, что может убивать. Наши воины сбили большинство дронов. К сожалению, не все. Но работаем дальше, чтобы усилить нашу ПВО", - сказал президент Владимир Зеленский относительно действий россиян.

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