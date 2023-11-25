Прошлый рекорд держался в Киеве с новогодней ночи, когда было выпущено 45 "Шахедов".

Сегодня около 40% из рекордного количества "Шахедов", которые Россия запустила по Украине, были сбиты мобильными огневыми группами. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"В этот раз хотим поблагодарить мобильные огневые группы. Это тот передовой эшелон, на который и возложена задача в большинстве сбивать эти ударные БпЛА для того, чтобы уменьшить количество выдач наших зенитно-управляемых ракет. Сегодня близко к 40% дошел процент сбития именно мобильными-огневыми группами", - сказал Игнат.

По его словам, этой ночью враг выпустил рекордное количество ударных БпЛА по Украине. Ранее рекорд держался также в столице в новогоднюю ночь. Тогда было выпущено 45 "Шахедов". На следующий день было выпущено 39 БпЛА.

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"Такого количества как сегодня, конечно, не было. К сожалению, бьем сегодня рекорды. Но, к счастью, противовоздушная оборона делает те чудеса, о которых не могут даже на Западе иногда поверить", - добавил представитель Воздушных сил.

Ночная атака дронов - что известно

Сегодня, 25 ноября, оккупанты ночью устроили очередную атаку дронов на столицу. В Киеве воздушная тревога длилась более 6 часов. Незначительные повреждения зафиксированы в Днепровском, Голосеевском и Печерском районах Киева.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что 25 ноября россияне выпустили рекордное количество ударных БПЛА Shahed. Всего зафиксированы пуски около 75 "Шахедов" с двух направлений – Приморско-Ахтарск и района Курской области РФ. Основное направление удара - Киев.

После российской ночной атаки "Шахедами" в Киеве остались без света 77 жилых домов и 120 учреждений.

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