Россияне многих раненых возвращают обратно на фронт, а новых желающих ехать на войну меньше.

Российские захватчики вербуют йеменцев на войну против Украины из-за проблем с человеческими ресурсами. Об этом военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак сказал в эфире на Радио NV.

В частности, у него спросили, о чем свидетельствует попытка россиян вербовать сотни иностранцев на войну против Украины, в том числе йеменцев.

"Выглядит как бартер между Российской Федерацией и этими йеменскими повстанцами. Были предварительно разговоры о том, что в Йемен можно передать какое-то вооружение со стороны России, какие-то противокорабельные ракеты, которыми они могут бить вдоль своего побережья и уничтожать американские и европейские корабли... Поэтому, как вариант, некий бартер - вы нам ракеты, мы вам людей, действительно может быть", - сказал Ступак, но добавил, что подтверждения этому нет.

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При этом, по его мнению, очередной факт о массовом привлечении россиянами граждан других стран, в том числе из Северной Кореи, является свидетельством того, что в РФ наблюдаются сложности с человеческим ресурсом, который готов ехать на войну против Украины.

Он обратил внимание на проблемы в России с выплатами средств за подписание контрактов с Минобороны РФ.

"Если раньше довольно интенсивно повышалась разовая плата, то сейчас уже больше месяца, я так наблюдаю, никаких повышений нет вообще", - сказал Ступак.

Кроме того, он напомнил, что российский диктатор Владимир Путин подписал указ об уменьшении сумм выплат компенсации за легкие ранения российским военным. Также в РФ отчитываются о том, что огромное количество раненых снова возвращают на фронт. Ступак добавил:

"Я делаю такой вывод, что, действительно есть сложности с человеческим ресурсом, что раненых возвращают снова - не важно, без конечности, без ноги, без глаза... Все равно на фронт, на штурмы. Людей не хватает. И вот снова обратились к Йемену, может они им помогут с человеческим ресурсом".

Война в Украине - участие йеменцев

Как известно, по данным издания The Financial Times, Россия обманом завербовала уже сотни йеменских мужчин для участия в боевых действиях в Украине через компанию, связанную с повстанческой группировкой хуситов. Йеменским мужчинам обещают работу с высокой зарплатой и даже российское гражданство, однако по прибытии в страну их насильно отправляют на фронт.

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