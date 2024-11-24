Йеменским мужчинам обещают работу с высокой зарплатой и даже российское гражданство, однако по прибытии в страну их насильно отправляют на фронт.

Россия обманом завербовала уже сотни йеменских мужчин для участия в боевых действиях в Украине через компанию, связанную с повстанческой группировкой хуситов. Йеменские новобранцы, отправившиеся в Россию, рассказали Financial Times, что им обещали работу с высокой зарплатой и даже российское гражданство. Однако когда они прибыли в страну, их насильно призвали в российскую армию и отправили на передовую в Украину.

"Появление в Украине разношерстной группы йеменских наемников - в основном недобровольных - показывает, как конфликт все больше втягивает в себя солдат из-за рубежа по мере роста потерь и попыток Кремля избежать полной мобилизации… Йеменская кампания по вербовке также подчеркивает, что Россия все больше сближается с Ираном и союзными ему боевыми группировками на Ближнем Востоке", - пишет FT.

Йеменские наемники – что известно

В контрактах, подписанных йеменцами, и которые имеет в своем распоряжении FT, указана компания, основанная Абдулвали Абдо Хасаном аль-Джабри, видным политиком Хути. При этом в регистрационных документах компания значится как туроператор и розничный поставщик медицинского оборудования и фармацевтических препаратов.

Видео дня

При этом, как отмечает FT, вербовка йеменских солдат, судя по всему, началась еще в июле. Так, один из контрактов на вербовку был датирован 3 июля и подписан руководителем центра отбора солдат-контрактников в Нижнем Новгороде.

Однин из новобранцев по имени Набиль рассказал FT, что он входил в группу из примерно 200 йеменцев, призванных в российскую армию в сентябре после прибытия в Москву.

По его словам, хотя некоторые из них были опытными бойцами, многие не имели военной подготовки. По его словам, их обманом заставили приехать в Россию и подписать контракты, которые они даже не могли прочитать.

Набиль сказал, что его заманили обещаниями выгодной работы в таких областях, как "безопасность" и "инженерия", и он согласился в надежде заработать достаточно для завершения учебы. Однако вместо этого через несколько недель он вместе с четырьмя другими йеменцами оказался та фронте в Украине, одетый в военную форму с российскими знаками различия.

"Мы подвергаемся бомбардировкам. Мины, беспилотники, роем бункеры… У нас нет даже пяти минут на отдых, мы так устали", - сказал один из мужчин на видео, имеющемся в распоряжении FT, добавив, что один из их соратников пытался покончить с собой и был доставлен в больницу.

Также йеменцы жаловались на отсутствие зимней одежды.

Еще один йеменец, Абдулла, рассказал, что ему обещали премию в 10 000 долларов и 2 000 долларов в месяц, а также российское гражданство за работу в России на производстве беспилотников.

Однако по прибытии в Москву 18 сентября его группу насильно доставили из аэропорта на объект, расположенный в пяти часах езды от Москвы, "где мужчина, говоривший на простом арабском языке, выстрелил из пистолета над их головами, когда они отказались подписать контракт о приеме на работу, который был составлен на русском языке".

Затем новобранцев посадили на автобусы до Украины, провели элементарную военную подготовку и отправили на военную базу под Ростовом, недалеко от украинской границы.

Россия использует военных КНДР в войне в Украине

По данным разведки Южной Кореи, сейчас в Курской области РФ находятся около 10 900 военнослужащих из КНДР. Эти силы развернули в составе российского воздушно-десантного подразделения и подразделения морской пехоты.

При этом, по данным минобороны США, северокорейские военные еще не участвовали в боевых действиях.

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