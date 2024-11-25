Бойцам удалось захватить новую партию российских пленных.

Третья отдельная штурмовая бригада зачистила населенный пункт Копанки Харьковской области, куда накануне прорвались российские захватчики.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады. Там добавили, что во время операции по зачистке поселка, украинские защитники также захватили новую партию российских пленных. Отмечается, что речь идет о военных из 1-й танковой армии РФ.

"Во время взятия враг крыл участок 152 калибром, но уже не по нашим бойцам, а чтобы ликвидировать своих. Некоторые оккупанты под следствием в РФ, часть - уже осуждены", - рассказали в пресс-службе бригады.

Там добавили, что сейчас населенный пункт Копанки находится под контролем Сил обороны Украины. Кроме того, в бригаде опубликовали видео с допросом пленных, на котором они оправдываются относительно того, почему решили пойти на войну в Украину.

Российско-украинская война: другие важные новости

Журналисты Forbes отмечают, что российские захватчики усилили свою группировку в Курской области, чтобы вернуть эту территорию под контроль уже к февралю 2025 года.

О попытках россиян отвоевать Курскую область до инаугурации Трампа пишет и The Wall Street Journal. Издание отмечает, что для этого россияне не жалеют личного состава и иногда их наступление идет непосредственно по телам своих павших товарищей.

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