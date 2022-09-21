Оккупанты нанесли удары по Киевскому району Харькова.
Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов у Telegram.
"Случился пожар в нежилых помещениях, подразделения ГСЧС работают на местах попаданий. Информация уточняется", - отметил он.
По информации Синегубова, предварительно - без пострадавших.
Жителей в очередной раз просят не игнорировать сигналы тревоги и максимально находиться в безопасных местах.
Война в Украине: актуальные данные
Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке. Зеленский заявил, что инициатива на передовой все еще за Украиной.
Несмотря на успехи начала наступательной операции защитников, враг не отказывается от намерений захватить Донбасс. Оккупанты несут значительные потери на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
В течение суток ВСУ отбили атаки врага в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Бахмутское, Зайцево, Майорск, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка.
Украинская авиация нанесла еще более 20 ударов по вражеским позициям. Подтверждено поражение 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и двух позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили один СУ-25 и четыре БПЛА противника.
В ответ на успехи продвижения украинских сил в России объявили о проведении "референдумов" на захваченных территориях, а также частичную мобилизацию. Продолжились попытки РФ бить по объектам критической инфраструктуры.
Сейчас Россия способна мобилизовать до 50 тысяч резервистов, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ, считает советник главы МВД Вадим Денисенко.