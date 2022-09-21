Оккупационные войска нанесли удары по городу Николаевка, пытаясь поразить Славянскую ТЭС.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утреннем сводке.
Отмечается, что в результате обстрелов со стороны российских войск за текущие сутки пострадала инфраструктура более 50 населенных пунктов. Среди них Оскол, Славянск, Северск, Александровка, Соледар, Бахмут, Великая Новоселка, Времевка, Угледар, Степное, Запорожье, Никополь и Очаков.
"Ударами по городу Николаевка враг пытался поразить Славянскую ТЭС", - говорится в сообщении.
В Генштабе отмечают, что сохраняется угроза нанесения противником авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.
Относительно прошлых суток, то по данным Генштаба, оккупанты нанесли 8 ракетных и 35 авиационных ударов, осуществили более 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.
Ранее УНИАН уже сообщал, что жителей части Харьковщины предупредили об угрозе катастрофического затопления, ведь оккупанты хотят разрушить дамбу.