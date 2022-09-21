Отмечается, что в результате обстрелов со стороны российских войск за текущие сутки пострадала инфраструктура более 50 населенных пунктов

Оккупационные войска нанесли удары по городу Николаевка, пытаясь поразить Славянскую ТЭС.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утреннем сводке.

Отмечается, что в результате обстрелов со стороны российских войск за текущие сутки пострадала инфраструктура более 50 населенных пунктов. Среди них Оскол, Славянск, Северск, Александровка, Соледар, Бахмут, Великая Новоселка, Времевка, Угледар, Степное, Запорожье, Никополь и Очаков.

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"Ударами по городу Николаевка враг пытался поразить Славянскую ТЭС", - говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что сохраняется угроза нанесения противником авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины.

Относительно прошлых суток, то по данным Генштаба, оккупанты нанесли 8 ракетных и 35 авиационных ударов, осуществили более 120 обстрелов из реактивных систем залпового огня по объектам на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Ранее УНИАН уже сообщал, что жителей части Харьковщины предупредили об угрозе катастрофического затопления, ведь оккупанты хотят разрушить дамбу.

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