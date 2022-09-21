Противники понесли потери на линии соприкосновения, отметил глава Харьковской ОВА.

В Изюмском районе Харьковской области украинские военные уничтожили 10 единиц техники и не менее 10 оккупантов.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он отметил, что на линии соприкосновения благодаря успешным действиям украинских защитников враг продолжает нести потери в живой силе и технике.

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"Так, в районе Каменки Изюмского района уничтожено сразу 10 единиц российской техники и по меньшей мере 10 оккупантов", - рассказал председатель ОВА.

Напомним, российские захватчики рано утром 24 февраля вторглись в Украину.

Врагам удалось захватить часть востока и юга нашей страны. Наша армия дает достойный отпор противнику и в конце августа пошла в контрнаступление. В результате контрнаступления ВСУ был освобожден ряд населенных пунктов.

По состоянию на 21 сентября на нашей земле уже уничтожили около 55 110 врагов и много техники противника, в частности, 2 227 танков.

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