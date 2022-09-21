В Изюмском районе Харьковской области украинские военные уничтожили 10 единиц техники и не менее 10 оккупантов.
Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Он отметил, что на линии соприкосновения благодаря успешным действиям украинских защитников враг продолжает нести потери в живой силе и технике.
"Так, в районе Каменки Изюмского района уничтожено сразу 10 единиц российской техники и по меньшей мере 10 оккупантов", - рассказал председатель ОВА.
Напомним, российские захватчики рано утром 24 февраля вторглись в Украину.
Врагам удалось захватить часть востока и юга нашей страны. Наша армия дает достойный отпор противнику и в конце августа пошла в контрнаступление. В результате контрнаступления ВСУ был освобожден ряд населенных пунктов.
По состоянию на 21 сентября на нашей земле уже уничтожили около 55 110 врагов и много техники противника, в частности, 2 227 танков.