Наша авиация нанесла удары по 19 районам сосредоточения врага, артиллерия - по 40.

Украинские защитники в течение суток отразили атаки врага в районе 9 населенных пунктов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в утренней сводке.

"За сутки наши войска отразили атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Бахмутское, Зайцево, Майорск, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка", - указано в сообщении.

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По данным Генштаба, авиация Сил обороны в течение минувших суток нанесла более 20 ударов по вражеским позициям. Подтверждено поражение 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и двух позиций зенитных ракетных комплексов. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны уничтожили один СУ-25 и четыре БПЛА противника.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огневое поражение по 40 объектам противника. В частности, по 20 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 районам сосредоточения артиллерии, а также по 7 складам боеприпасов. Потери врага уточняются.

Напомним, рано утром 24 февраля Россия вторглась в Украину. Врагам удалось захватить часть юга и востока нашей страны. Наша армия дает достойный отпор противнику и в конце августа пошла в контрнаступление. В результате контрнаступления были освобождены ряд населенных пунктов.

На украинской земле по состоянию на 20 сентября уже ликвидировано 54,8 тыс. противников.

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