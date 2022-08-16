В результате попадания повреждена взлетно-посадочная полоса и несколько единиц автомобильной техники.

Враг нанес ракетный удар по военному аэродрому на Житомирщине.

Об этом сообщает воздушное командование "Центр" в Facebook.

Удар был нанесен с территории Беларуси ракетами X-59.

"Сегодня днем, 16 августа, рашисты подняли самолеты с территории Беларуси и, пытаясь замаскировать авиационную активность под тренировочные полеты, нанесли ракетный удар двумя управляемыми авиационными ракетами X-59, предположительно из истребителей-бомбардировщиков Су-34", - говорится в сообщении.

В результате попадания повреждена взлетно-посадочная полоса и несколько единиц автомобильной техники.

"Личный состав находился в укрытии, поэтому не пострадал", - информируют в командовании.

Как писал УНИАН, днем, 16 августа, мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил о серии взрывов за городом во время воздушной тревоги. Городской голова связал атаку рашистов с сегодняшними взрывами на военных объектах россиян в Крыму.

Война в Украине: актуальные данные

Вечером, 16 августа, Генштаб ВСУ сообщил об успешных отражениях атак оккупантов на четырех направлениях.

Как и раньше, враг сосредоточил внимание на захвате Донбасса. В настоящее время бои продолжаются на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях.

Вместе с тем россияне продолжают обстреливать Днепропетровскую, Запорожскую и Харьковскую области.

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали уже 43 900 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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