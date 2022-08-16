После захвата Лисичанска россиянам трудно продвигаться на Луганщине.

Вследствие взрыва в оккупированном Лисичанске на "концерт к Кобзону" попали примерно сто рашистов.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"В Лисичанске почти сотня "кульков" не рядовых солдат 2-го армейского корпуса. Хорошая тенденция - Попасная, Лисичанск... дальше будет. В Лисичанске сегодня была "бавовна". Я думаю, что нас еще порадуют информацией об около 100 погибших нерядовых солдатах второго армейского корпуса РФ. Это уже не "вагнеровцы", это уже регулярная армия РФ. По "вагнеровцам" больше сотни, то, что произошло сегодня (взрыв в Лисичанске - УНИАН) почти 100", - сказал Гайдай.

Как писал УНИАН, после захвата Лисичанска россиянам трудно продвигаться на Луганщине. Каждый километр луганской земли покоряется врагу после значительных потерь.

Недавно Гайдай подтвердил уничтожение "вагнеровцев" в Попасной.

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