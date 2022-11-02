Граждан призвали не публиковать фото с мест ударов.

Сегодня вечером российские оккупанты в очередной раз атаковали Кривой Рог.

Как отметил начальник военной городской администрации Александр Вилкул, есть данные о по меньшей мере одном ударе. Он уточнил, что РФ атаковала город иранским дроном.

Граждан призвали не публиковать фото с мест ударов.

Видео дня

В Telegram-канале "Вооруженные силы Украины" уточняется, что дроны-камикадзе россиян зафиксированы также в Кировоградской области.

Кроме того, как писал УНИАН, вечером 2 ноября враг атаковал Запорожье. По словам секретаря горсовета Анатолия Куртева, силами ПВО уничтожены все иранские БПЛА на подлете к городу.

В то же время председатель Запорожской ОВА Александр Старух писал об ударе по пригороду областного центра.

Война в Украине: главные новости

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке страны. В то же время на Донецком и Луганском направлениях фиксируется усиление группировок оккупантов.

Вечером Генштаб сообщал о наступательных действиях россиян на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Враг проводит обстрелы подразделений ВСУ вдоль линии соприкосновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

Бахмутский направление остается одним из самых напряженных на фронте, а город Бахмут очень сильно поврежден.

В Херсоне россияне заблокировали гражданским движение через Днепр, продолжается депортация местного населения в свете деоккупации региона.

Вас также могут заинтересовать новости: