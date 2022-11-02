Граждан призвали находиться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.

Российские войска в среду вечером, 2 ноября, снова ударили по Запорожью.

Как сообщил в Telegram председатель ОВА Александр Старух, атакован пригород областного центра.

Граждан призвали находиться в укрытиях и соблюдать правила безопасности.

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ОБНОВЛЕНО 21:48. По словам секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, все российской дроны-камикадзе "Shahed-136", которые сегодня вечером летели в направлении Запорожья, уничтожены.

"На данный момент на территории Запорожья прилеты не зафиксированы. Есть информация об атаке пригорода. Также работает наша противовоздушная оборона. Военные сообщают, что все летевшие в направлении Запорожья "шахиды" уничтожены", - подчеркнул Куртев.

В то же время он добавил, что информация уточняется.

Война в Украине: главные новости

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке страны. В то же время на Донецком и Луганском направлениях фиксируется усиление группировок оккупантов.

Вечером Генштаб сообщал о наступательных действиях россиян на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Враг проводит обстрелы подразделений ВСУ вдоль линии соприкосновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

Бахмутский направление остается одним из самых напряженных на фронте, а город Бахмут очень сильно поврежден.

В Херсоне россияне заблокировали гражданским движение через Днепр, продолжается депортация местного населения в свете деоккупации региона.

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