В настоящее время на месте прилетов работают энергетики.

Россияне попали в объект энергетической инфраструктуры в Криворожском районе, в результате чего многие населенные пункты района и микрорайон Ингулец в Кривом Роге остались без электроэнергии.

Об этом сообщил руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Вследствие разрушения объекта энергетической инфраструктуры в Криворожском районе из-за попадания во время последней воздушной тревоги (более подробно информацию давать нецелесообразно) без электроэнергии много населенных пунктов района и микрорайон Ингулец в Кривом Роге", - отметил он.

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По данным Вилкула, на месте прилетов работают энергетики.

Также он добавил, что "если к утру ликвидировать аварию не удастся, то на Ингульце будет организован подвоз воды".

"Будем пытаться задействовать альтернативные схемы электропитания, но на это нужно время", – добавил Вилкул.

Вражеские атаки на Кривой Рог

Российские оккупанты постоянно атакуют Кривой Рог и район. Так, в ночь на 15 октября, российские оккупанты пытались атаковать Кривой Рог дронами-камикадзе, все они были сбиты. 17 октября РФ ударила по объекту энергетической инфраструктуры на Днепропетровщине. На месте произошел пожар, разрушения были масштабными.

После этого оккупанты пытались атаковать Днепропетровскую область ракетами. ПВО сбила три из них, а одна попала по инфраструктуре.

А 18 октября оккупанты снова атаковали Кривой Рог. Взрывы были слышны в северной части города.

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