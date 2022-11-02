Понтонная переправа также прекращает свою работу.

Российские оккупационные "власти" Херсона отчитываются о якобы прекращении гражданского транспортного сообщения через Днепр.

Как пишут кремлевские прихвостни в своем Telegram-канале, решение принято якобы в связи с "завершением эвакуационных мероприятий" (депортации - УНИАН).

Незаконный запрет распространяется на речные такси, баржи и другие водные суда. Понтонная переправа также прекращает свою работу.

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Однако в том же заявлении коллаборанты подтверждают продолжение депортации гражданских - через "Речпорт".

Объясняя запрет, оккупанты пишут, что правобережье Херсонской области обеспечат продовольствием и товарами первой необходимости.

Ситуация в Херсонской области - что известно

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге страны. Несмотря на замедление темпов продвижения, украинские защитники продолжили "выносить" тыл оккупантов, контролируя огнем подвоз россиянам техники и боеприпасов.

Готовясь к приближению украинских сил, враг депортирует местное население Херсона, вывозя награбленное имущество на другие подконтрольные РФ территории. Генштаб сообщает об "эвакуации" оккупационной "администрации" в Скадовск.

По мнению командования, эти факты, а также угрозы россиян взорвать Каховскую дамбу, свидетельствуют о предстоящей попытке РФ превратить оставленные населенные пункты в "выжженную землю".

В то же время экспертная среда убеждена, что оккупанты, вероятно, будут имитировать оборону Херсона, оставив на передовой новобранцев. Хотя, по информации украинского командования, Россия готовится к отводу артиллерии из-под Херсона.

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