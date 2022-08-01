Защитники Украины смогут отправить противников в их "совок", пообещал глава ОП.

Обстрел российскими оккупантами Харькова и Николаева - это инфантильная месть противника тем, кто избрал свободу и сильнее духом.

РФ имеет только советское оружие, армию из прошлого и большой страх перед теми, кто никогда не сдается, написал глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram.

"…Николаев и Харьков. Страна-террорист продолжает воевать с людьми на остановках и в медучреждениях. Инфантильная месть россиян тем, кто сильнее духом и избрал свободу вместо рабства в "русском мире", - отметил он.

Ермак добавил, что у нашей страны становится все больше современного вооружения, и наши силы смогут сломать хребет российской террористической военной машине и отправить оккупантов в желанный "совок", в их изолированную Россию.

Напомним, рано утром 24 февраля российские оккупанты без объявления войны ворвались в Украину. Враги открывали огонь не только по военным, но и по гражданским объектам, в том числе в Харькове и Николаеве. Из-за врагов среди гражданских было много жертв и пострадавших.

Утром 1 августа стало известно, что захватчики снова обстреляли эти областные центры, в Харькове пострадали два человека, один из пострадавших скончался.

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