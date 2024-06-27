Россияне штурмовали позиции ВСУ на 'Жигулях': военный рассказал, как это было

Также воин объяснил почему достаточно сложно вести городские бои.

Российские оккупанты штурмуют украинские позиции на различных видах военной техники, даже на "Жигулях".

Об этом сказал офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор Нацгвардии Дмитрий Кожубенко в эфире телемарафона.

При этом рассказал о курьезном случае, когда месяц назад враг очень сильно удивил украинских военных.

Видео дня

"Они штурмовали наши позиции на "Жигулях". Это был автомобиль типа ВАЗ-2104. Но без дверей. Он был максимально подготовлен для быстрого десантирования пехоты. Но они демилитаризовали и себя, и машину очень быстро", - отметил Кожубенко.

При этом добавил, что даже не представляет, что может еще сделать противник, чтобы удивить украинских военных.

"Они нас штурмовали и на багги, и на квадроциклах, и на мотоциклах, и на "Жигулях". Бронетехника само собой. Разве единственное - если они будут ехать сейчас на моноколесе или на велосипеде", - пошутил он.

Также Кожубенко рассказал почему очень трудно вести бои в городе.

"Городские бои это очень сложная часть ведения боевых действий, потому что там враг может прятаться в подвалах, разрушенных домах, на чердаках. Там есть куча мест, где можно обустроить стрелковые позиции, наблюдательные посты, которые будут скрыты от нашей стороны", - отметил он.

При этом добавил, что именно дроны помогают выявлять противника, потому что основная масса наших позиций находятся или на уровне земли или ниже уровня земли и видеть врага, который передвигается за завалами очень сложно. По его словам, поэтому с помощью "мавиков" можно врага обнаруживать с воздуха, а с помощью тепловизионных камер выявлять их в укрытиях. Кожубенко отметил, что коптеры во время боев в городе играют важную роль, потому что они могут заглянуть туда и увидите, что с позиций не видно.

Война в Украине - прогнозы и аналитика

Как сообщал УНИАН, полковник британской армии в отставке, известный военный эксперт Глен Грант заявил, что может быть неожиданная атака врага, которая застанет ВСУ вра сплох.

Он отметил, что с развитием войны Россия становится все более отчаянной в своих попытках достичь поставленных целей. По его словам, учащаются атаки, на линию фронта перебрасывают все больше старой техники и даже применяют инновационные тактики, такие как использование боевых багги и мотоциклов для атак. Таким образом, на российскую линию фронта и на офицеров оказывается давление, чтобы они достигли результатов.

Грант отметил, что несмотря на то, что линия фронта продвигается вперед, Россия в более широком плане проигрывает.

Вас также могут заинтересовать новости: