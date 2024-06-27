Россияне штурмовали позиции ВСУ на 'Жигулях': военный рассказал, как это было

Российские оккупанты штурмуют украинские позиции на различных видах военной техники, даже на "Жигулях".
Об этом сказал офицер секции планирования бригады "Рубеж", майор Нацгвардии Дмитрий Кожубенко в эфире телемарафона.
При этом рассказал о курьезном случае, когда месяц назад враг очень сильно удивил украинских военных.
"Они штурмовали наши позиции на "Жигулях". Это был автомобиль типа ВАЗ-2104. Но без дверей. Он был максимально подготовлен для быстрого десантирования пехоты. Но они демилитаризовали и себя, и машину очень быстро", - отметил Кожубенко.
При этом добавил, что даже не представляет, что может еще сделать противник, чтобы удивить украинских военных.
"Они нас штурмовали и на багги, и на квадроциклах, и на мотоциклах, и на "Жигулях". Бронетехника само собой. Разве единственное - если они будут ехать сейчас на моноколесе или на велосипеде", - пошутил он.
Также Кожубенко рассказал почему очень трудно вести бои в городе.
"Городские бои это очень сложная часть ведения боевых действий, потому что там враг может прятаться в подвалах, разрушенных домах, на чердаках. Там есть куча мест, где можно обустроить стрелковые позиции, наблюдательные посты, которые будут скрыты от нашей стороны", - отметил он.
При этом добавил, что именно дроны помогают выявлять противника, потому что основная масса наших позиций находятся или на уровне земли или ниже уровня земли и видеть врага, который передвигается за завалами очень сложно. По его словам, поэтому с помощью "мавиков" можно врага обнаруживать с воздуха, а с помощью тепловизионных камер выявлять их в укрытиях. Кожубенко отметил, что коптеры во время боев в городе играют важную роль, потому что они могут заглянуть туда и увидите, что с позиций не видно.
Война в Украине - прогнозы и аналитика
Как сообщал УНИАН, полковник британской армии в отставке, известный военный эксперт Глен Грант заявил, что может быть неожиданная атака врага, которая застанет ВСУ вра сплох.
Он отметил, что с развитием войны Россия становится все более отчаянной в своих попытках достичь поставленных целей. По его словам, учащаются атаки, на линию фронта перебрасывают все больше старой техники и даже применяют инновационные тактики, такие как использование боевых багги и мотоциклов для атак. Таким образом, на российскую линию фронта и на офицеров оказывается давление, чтобы они достигли результатов.
Грант отметил, что несмотря на то, что линия фронта продвигается вперед, Россия в более широком плане проигрывает.